Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 28 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,15 до 41,40 грн/долл. и продажа от 41,45 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то на наличном рынке стоимость евровалюты будет колебаться в пределах коридора: прием от 46,10 до 46,30 грн/евро и продажа от 46,35 до 46,65 грн/евро, добавил эксперт.

По словам Козырева, постоянный спрос на валюту обеспечивает работой все сегменты валютообменного рынка.

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"При таких условиях на этих выходных владельцам обменников по-прежнему нет смысла как "снижаться" по курсу продажи доллара и евро, так и "сужаться" по спредам покупки и продажи валюты. Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" с уровнем спреда в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-30 копеек по евро", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине 30 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,17 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,95 грн/евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

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