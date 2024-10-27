Владельцы обменников пока не видят особых рисков по курсу доллара и евро, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 27 октября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,05 до 41,35 грн/долл. и продажа - от 41,40 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,10 до 44,95 грн/евро и продажа от 45,10 до 45,50 грн/евро.

Как отметил эксперт, на этой неделе на валютном рынке Украины продолжались "бои местного значения" как по курсу доллара к гривне, так и по курсу евро.

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"Причем внутренние факторы роста инфляционных процессов в стране, запуск отопительного сезона и увеличение расходов на армию сформировали дополнительное давление на курс. И в целом Нацбанку пришлось достаточно активно "побороться" за относительную стабильность гривни относительно доллара, проводя частые распродажи недостающей валюты на межбанке", - объяснил Козырев.

По словам аналитика, владельцы обменников пока не видят особых рисков по курсу доллара и евро.

"И потому в условиях жесткой конкуренции за платежеспособного клиента работают в основном в формате "с оборота" с достаточно средним, по украинским меркам, спредом", - акцентировал эксперт.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке в последние дни октября будет оставаться в пределах действия режима "управляемой гибкости".

По его прогнозу, официальный курс по состоянию на начало ноября окажется на отметке 41,3-41,5 грн/долл.

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