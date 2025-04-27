Обменники будут стараться сохранять формат работы "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 27 апреля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,45 грн/долл, продажа - от 41,55 до 41,95 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах традиционно широкого коридора: прием - от 47,10 до 47,50 грн/евро и продажа - от 47,65 до 48,00 грн/евро.

По мнению эксперта, в условиях тотальной неопределенности во всем мире и продолжающейся войны в Украине владельцам обменников в не остается ничего другого, как сохранить спред между покупкой и продажей доллара в пределах средних уровней 20-30 копеек, а по евро - в пределах до 20-50 копеек.

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"Более того, обменники будут стараться даже при этих немаленьких уровнях спреда сохранять формат работы "с оборота". Причем сейчас обменники не испытывают проблем как с наличной валютной купюрой и в долларах, и в евро, так и в объемах наличной гривни в своих кассах", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине 28 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 28 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,39 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

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