Аналитик уверен, что обменники проработают в привычном формате "с оборота".

Курс доллара в Украине в воскресенье, 26 января, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,65 до 42,10 грн/долл. и продажа от 42,15 до 42,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,50 до 44,15 грн/евро и продажа - от 44,20 до 44,55 грн/евро.

"Владельцы обменников продолжат работать в формате "с оборота" как по доллару, так и за евро. При этом финансисты все же будут оглядываться и на поведение межбанка последних дней, где гривня укрепилась по отношению к американской валюте, но сдала свои позиции по отношению к евро", - отметил эксперт.

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По его мнению, финансисты проработают со спредом в пределах 20-30 копеек за долларом и в 20-40 копеек за евро.

"Оптовые точки обмена валюты будут готовы работать и с более узкими уровнями спреда: по доллару - в пределах 15-20 копеек, за евро - в пределах 20-25 копеек. Они будут готовы быть "щедрее" (на 5-10 копеек выше, чем у розничных обменников) во время приема валюты у граждан, и чуть менее "жадными" (на 5-10 копеек ниже, чем у розничных обменников) при продаже валюты населению", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в последние дни января и в самом начале февраля на рынке может сохраниться определенное напряжение, однако похоже на то, что пик ажиотажа уже пройден.

По его прогнозу, коридоры валютных изменений: 42-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,85 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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