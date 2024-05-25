Владельцы обменников решат перестраховаться, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в субботу, 25 мая, будет находиться в пределах достаточно широкого коридора: прием от 39,80 до 40,20 грн/долл. и продажа от 40,25 до 40,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А по курсу евро владельцы обменников будут работать в пределах ценников: прием от 42,80 до 43,60 грн/евро и продажа от 43,65 до 44,15 грн/евро, считает экономист.

"На фоне значительного усиления давления на гривну на межбанке и на наличном рынке, и при неопределенности дальнейшего поведения регулятора в части более активного "придавливания" девальвационных сигналов на торгах, владельцы обменников на этих выходных решат все же перестраховаться", - уверен эксперт. Видео дня

По его прогнозу, они расширят спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена до пределов от 20 до 35 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 35−40 копеек.

"Наиболее агрессивные из сетей обменников выставят спреды и по доллару, и по евро в пределах до 1 гривни. Определенная игра "на повышение", которая наблюдалась практически всю эту неделю, сохранится", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине на 27 мая

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,12 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 20 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса американской валюты.

А официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 43,49 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек.

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