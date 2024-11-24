Спред между покупкой и продажей валюты в большинстве обменников составит от 20 до 25 копеек по доллару, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 24 ноября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,30 до 41,50 грн/долл. и продажа - от 41,55 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться пределах коридора: прием - от 43,30 до 43,55 грн/евро и продажа - от 43,70 до 44,00 грн/евро.

Как отметил эксперт, спред между покупкой и продажей валюты в большинстве обменников составит от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 40 копеек по евро.

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"Причем именно по евро будет наблюдаться максимально большой разброс котировок, что связано с разным видением аналитиков банков и финкомпаний дальнейших перспектив евровалюты на международных площадках", - увверен Козырев.

Курс доллара в Украине 25 ноября

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 3 копейк.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 42,99 гривни за один евро, гривня укрепилась на 48 копеек.

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