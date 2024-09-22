Владельцам обменников по-прежнему нет смысла как особо снижаться по курсу продажи валюты, так и незачем сильно сужать свои спреды, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 22 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,00 до 41,50 грн/долл. и продажа - от 41,60 до 41,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то, как отметил эксперт он в этот день будет в пределах: прием - от 46,10 до 46,40 грн/евро и продажа - от 46,55 до 46,90 грн/евро.

"Владельцам обменников по-прежнему нет смысла как особо снижаться по курсу продажи доллара и евро, так и незачем сильно сужать свои спреды между покупкой и продажей валюты. И основная их забота - вовремя и в полном объеме обеспечивать свои точки обмена как наличной гривной, так и наличной валютой", - считает аналитик.

По его прогнозу, часть обменников в регионах, где конкуренция меньше, будут пытаться тестировать максимально высокие курсы продажи доллара и евро, чтобы "нащупать" для себя уровень готовности местных покупателей к новым ценникам по этим валютам.

"Обменники финкомпаний и работающие в выходные отделения банков продолжат работать в формате "с оборота" с уровнем спреда в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-40 копеек по евро. Как и в прошлую субботу и воскресенье, оптовые обменники (по суммам от 1 000 долларов или евро) будут готовы "двигаться" в пределах 3-5 копеек как в части повышения уровня приема валюты у граждан, так и в части снижения ценника своих продаж", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, в комментарии УНИАН нчальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что в течение 23-29 сентября коридоры валютных изменений будут такими: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро.

Банкир заявил, что до конца сентября не стоит ждать существенных курсовых изменений.

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