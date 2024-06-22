Большинство обменников проработает в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара Украине в большинстве обменников финкомпаний в субботу, 21 июня, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,10 до 40,70 грн/долл. и продажа от 40,75 до 41,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро владельцы обменников выставят в пределах: прием от 43,50 до 43,85 грн/евро и продажа от 43,95 до 44,50 грн/евро, считает эксперт.

"Несмотря на относительно позитивный период для гривни, финансисты особо снижать свои котировки продажи валюты не будут. Ведь спрос на нее со стороны граждан сохраняется, что дает возможность владельцам обменок увеличить на этом свой заработок, - отметил Козырев. - Однако и сильно завышать котировки продажи владельцы обменок тоже в эти дни не смогут: конкуренты не дремлют, да и состояние рынка сейчас не позволяет сильно раскачать курс". Видео дня

По его прогнозу, большинство обменников проработает в формате "с оборота", выставляя спред по доллару в пределах достаточно скромных по теперешним меркам 15-20 копеек на долларе и в пределах 20-30 копеек на евро.

Курс доллара в Украине на 24 июня

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,45 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,23 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 20 копеек.

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