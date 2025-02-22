Владельцы обменников в эти выходные снова проработают в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 22 февраля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,65 грн/долл. и продажа - от 41,70 до 42,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,20 до 43,80 грн/евро и продажа - от 43,85 до 44,20 грн/евро.

"Владельцы обменников в эти выходные снова проработают в формате "с оборота" со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару и в 20-35 копеек по евро. При этом уже традиционно оптовые обменники будут готовы работать и с более узким уровнем спреда как по доллару, так и по евро - в пределах 15-18 копеек", - отметил эксперт.

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По его словам, сейчас обменники не имеют особых проблем как с объемами наличной гривни, так и наличной валюты. И это позволяет им достаточно оперативно работать как с обычными небольшими клиентами, так и с гражданами, желающими обменять суммы в несколько тысяч как долларов, так и евро.

"Значительная часть таких оптовых обменников в крупнейших городах Украины также имеют в своих кассах и более "экзотические" валюты: польские злотые, английские фунты, чешские кроны и швейцарские франки. Это дает клиентам более широкий доступ к валютообменным операциям, что также является положительным моментом для всего наличного рынка в нынешней ситуации. Поэтому потрясений наличного рынка в эти выходные ожидать не стоит", - подытожил Козырев.

Курс доллара в Украине 24 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,51 грн за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

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