Обязательно сохранится дополнительная надбавка "за риск", отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 21 декабря, будет находиться в пределах коридора: прием от 37,40 до 38,10 грн/долл. и продажа от 38,12 до 38,40 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то, по его прогнозу, стоимость евровалюты будет колебаться в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,60 грн/евро и продажа от 41,65 до 42,00 грн/евро.

"Обязательно сохранится дополнительная надбавка "за риск" в пределах 5-10 копеек на долларе или евро по мере приближения к регионам Украины, подвергающимся постоянным обстрелам рашистов", - добавил эксперт.

Также Козырев предположил, на что могут пойти владельцы обменников, чтобы больше заработать "с оборота" по крупным суммам (от 1000 долларов или евро): "Будут готовы предложить больше на 5-7 копеек при приеме валюты или снизить свои ценники продажи на 5-10 копеек".

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил в комментарии для УНИАН, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой. По его словам, регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций.

Он уверен, что коридор курсовых колебаний на межбанке будет в пределах 37,5-39 грн/долл. и 40,5-42,5 грн/евро, а на наличном рынке - 38-40 грн/долл. и 40-43 грн/евро.

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