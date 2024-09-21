Обменники продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 21 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,00 до 41,50 грн/долл. и продажа - от 41,60 до 41,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро на наличном рынке будет в пределах: прием - от 46,10 до 46,40 грн/евро и продажа - от 46,55 до 46,90 грн/евро, добавил эксперт.

"Постепенная девальвация гривни продолжается. Это пугает население, которое в ответ на такое развитие событий сохранило негативную тенденцию превышения покупки валюты над ее сдачей на всех сегментах - от карт до наличных операций через кассы банков и обменников финкомпаний", - отметил он.

Козырев уверен, что обменники финкомпаний и работающие в эти выходные отделения банков продолжат работать в формате "с оборота" с уровнем спреда в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−40 копеек по евро.

Курс доллара в Украине на 23 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 9 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 46,15 грн/евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

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