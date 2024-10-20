Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 20 октября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 40,80 до 41,35 грн/долл. и продажа - от 41,40 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет в пределах коридора: прием - от 44,80 до 45,20 грн/евро и продажа - от 45,25 до 45,50 грн/евро.

"Как и в последние две-три недели, подобный расклад на украинском валютном рынке приведет к тому, что в субботу и воскресенье большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" без попыток раскачать рынок как в сторону повышения, так и в сторону снижения наличных котировок по доллару и по евро", - отметил эксперт.

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Он добавил, что спред между покупкой и продажей доллара составит в большинстве обменников от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 30 копеек.

Курс доллара в Украине 21 октября - официальный курс НБУ

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 21 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривня незначительно укрепилась - на 1 копейку.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,73 грн/евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

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