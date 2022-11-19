Курс гривни к евро сегодня составляет 41,20 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 19 ноября подорожал на 15 копеек – до 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро курс гривни ослаб на 2 копейки – до 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 40,30 грн/евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны. Регулятор может вернуться в плавающий валютный курс при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине: каким будет доллар до конца года

Оснований для того, чтобы курс доллара в Украине подскочил до уровня 50 грн/долл. к концу 2022 года, сегодня нет, уверен инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, на данный момент не наблюдаются фундаментальные факторы, которые будут влиять на курс гривни в ближайшее время.

Экономический эксперт Даниил Монин также прогнозирует, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне: "До конца года в Украину должны зайти деньги от США – 4,5 миллиарда грантов, еще 3 миллиарда евро кредитов от ЕС (2 миллиарда было получено в октябре) и 1,3 миллиарда долларов от МВФ. Таким образом, Украина обеспечивает поддержку до конца года, что позволяет перекрывать нехватку валюты по экспорту-импорту".