На валютном рынке сохраняется общая негативная тенденция, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 14 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,15 до 41,45 грн/долл. и продажа от 41,50 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, на наличном рынке будет в пределах: прием от 45,50 до 45,90 грн/евро и продажа от 45,95 до 46,35 грн/евро..

"Евро снова продолжит быть главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных из-за очень большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине", - уверен Козырев. Видео дня

Как добавил эксперт, на валютном рынке в Украине сохраняется общая негативная тенденция: спрос на валюту со стороны граждан продолжает превышать объемы ее сдачи населением в обменники и продажи валюты с карт граждан банкам.

"В такой ситуации на этих выходных владельцам обменников нет смысла как особо снижаться по курсу продажи доллара и евро, так и незачем сильно сужать свои спреды между покупкой и продажей валюты", - считает аналитик.

Курс доллара в Украине 16 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 5 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,80 грн/евро, то есть гривня ослабла на 34 копейки.

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