Обменники продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 16 ноября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,05 до 41,40 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс наличной евровалюты в субботу будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,30 до 43,90 грн/евро и продажа от 44,00 до 44,55 грн/евро, добавил эксперт.

"При такой политико-экономической чехарде в мире, и войне в Украине со всеми вытекающими рисками, украинским владельцам обменников сейчас нет никакого смысла что-либо менять в своей стратегии поведения на наличном рынке", - считает он.

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Козырев уверен, что в связи с этим обменники продолжат работать в формате "с оборота" с как минимум средним размером спреда между покупкой и продажей по доллару и по евро:

"Он составит в большинстве обменников от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 до 40 копеек по евро".

Курс доллара и евро на 18 ноября

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 4 копейки.

А официальный курс евро от Национального банка на понедельник установлен на уровне 43,65 гривень за один евро. Таким образом, гривня ослабилась на 18 копеек.

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