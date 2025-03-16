Повышенная волатильность на украинском наличном рынке как по доллару, так и по евро сохранится, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 16 марта, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в коридоре: прием - от 41,10 до 41,40 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,30 до 45,10 грн/евро и продажа от 45,20 до 45,70 грн/евро.

"Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться у большинства обменников в пределах 20-30 копеек, а по евро - в пределах 20-50 копеек. Оптовые обменники, как всегда, будут готовы работать с меньшим уровнем спреда - в пределах до 20 копеек по доллару и в пределах 20-30 копеек за евро", - отметил эксперт.

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По его мнению, повышенная волатильность на украинском наличном рынке как по доллару, так и по евро сохранится, учитывая очень непростую завершившуюся рабочую неделю и перспективы не менее сложной следующей недели:

"То есть разброс ценников в разных сетях обменников как по приему, так и по продаже американской валюты, а особенно по евро - снова будет главной особенностью украинского наличного рынка".

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что в течение 17-23 марта на валютном рынке будет сохраняться достаточно устойчивая ситуация.

По его словам, текущие курсовые изменения могут быть, как вверх, так и вниз, однако они будут слишком мелкими и не будут выходить за пределы допустимого коридора в 41,4-42 грн/долл.

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