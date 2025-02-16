Оптовые обменники будут готовы "двигаться" к указанным котировкам, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 16 февраля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,30 до 41,60 грн/долл. и продажа - от 41,65 до 41,90 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 43,10 до 43,70 грн и продажа от 43,80 до 44,15 грн.

"Оптовые обменники будут готовы "двигаться" к указанным выше котировкам в пределах еще плюс-минус 5-10 копеек, повышая курс приема валюты у населения и снижая курс продажи валюты клиентам, сравнивая с их розничными коллегами", - отметил эксперт.

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По его словам, среди внешних событий на поведение и настроения украинского межбанка и наличного валютного рынка больше всего повлияли геополитические события, а точнее - их последствия, которые отражаются на поведении пары евро/доллар в мире, и в результате - на курсе евровалюты в Украине.

Курс доллара в Украине 17 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривня выросла на 17 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,59 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 15 копеек.

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