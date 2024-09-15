Обменники продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 15 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,15 до 41,45 грн/долл. и продажа от 41,50 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро на наличном рынке будет в пределах: прием от 45,50 до 45,90 грн/долл. и продажа от 45,95 до 46,35 грн/долл., добавил эксперт.

По его словам, главным инструментом для спекулятивного заработка будет евро. Причина - очень большой разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине.

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Кроме того, Козырев отметил, что обменники продолжат работать в формате "с оборота" со средним уровнем спреда в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-30 копеек по евро.

"Оптовые обменники (по суммам от 1 000 долларов или евро) традиционно будут готовы "двигаться" в пределах 3-5 копеек как в части повышения уровня приема валюты у граждан, так и в части ценника своих продаж", - добавил аналитик.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что в течение следующей недели с 16 сентября общая ситуация на валютном рынке будет оставаться почти без изменений.

По его прогнозу, коридоры валютных изменений будут следующими: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро.

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