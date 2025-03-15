Население продолжает активно скупать американскую и европейскую валюту, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 15 марта, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в коридоре: прием - от 41,10 до 41,40 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,30 до 45,10 грн/евро и продажа от 45,20 до 45,70 грн/евро.

"Из-за "подвешенности" геополитической и экономической ситуации в мире, которая потенциально угрожает новыми ралли евровалюты и доллара, а также повышением волатильности этих валют по отношению к гривне в Украине - владельцам обменников в эту субботу и воскресенье нет смысла сужать спрэд между покупкой и продажей ни по доллару, ни по евро", - отметил эксперт.

Видео дня

Также, как добавил аналитик, нет для них смысла и не попробовать еще раз "качать" котировки по евровалюте:

"Тем более что население продолжает активно скупать американскую и европейскую валюту, то есть определенные возможности для таких действий обменники сейчас имеют. И теперь все будет зависеть от поведения граждан".

Курс доллара в Украине 17 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

А официальный курс евро установлен на уровне 45,23 грн за один евро, то есть гривня потеряла 23 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: