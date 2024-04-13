Ценники продажи американской валюты в эти выходные будут иметь тенденцию к росту к цели в 40 гривень, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в субботу, 13 апреля, будет в пределах коридора: прием - от 39,00 до 39,30 грн/долл. и продажа - от 39,50 до 39,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"В основном, ценники продажи американской валюты в эти выходные будут иметь тенденцию к росту к цели в 40 гривень. Но это ситуативные колебания котировок межбанка, наложенные на наличный рынок, и говорить о глобальных тенденциях девальвации гривны пока явно не стоит", - отметил эксперт.

Что касается стоимости евровалюты, то курс евро 13 апреля будет в пределах ценников: прием - от 41,90 до 42,60 грн/евро и продажа - от 42,70 до 42,95 грн/евро, считает Козырев.

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По его прогнозу, в условиях повышенной турбулентности владельцы обменников не готовы особо рисковать, и установят спред между покупкой и продажей доллара в пределах 20-30 копеек, а евро - в пределах 20−40 копеек.

Курс доллара в Украине на 15 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,40 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 23 копейки.

Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,97 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

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