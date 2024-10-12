Большинство обменников на текущих выходных не станут играть ни "на повышение", ни "на понижение", уверен аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 12 октября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 40,80 до 41,25 грн/долл. и продажа - от 41,40 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро на наличном рынке в субботу, то, по прогнозу эксперта, стоимость евровалюты будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,60 до 45,35 грн/евро и продажа - от 45,45 до 45,70 грн/евро.

"Как всегда, оптовые обменные пункты (от 1000 долларов или евро) к указанным выше ценникам будут готовы еще добавить до 2-5 копеек при приеме доллара или евро, и снизиться на те же 2-5 копеек при продаже", - добавил Козырев.

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Он уверен, что большинство обменников на текущих выходных не станут играть ни "на повышение", ни "на понижение", а проработают в формате "с оборота" с достаточно небольшим, по украинским меркам, спредом между покупкой и продажей валюты:

"По доллару он будет находиться в пределах 20-25 копеек, а по евро - в пределах 20-30 копеек".

Аналитик предположил, что уже на следующей неделе спред владельцев обменников по евро станет постепенно расширяться.

Курс доллара в Украине на 14 октября

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,02 грн/евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

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