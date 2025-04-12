Геополитические риски только продолжают увеличиваться, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 12 апреля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах широкого коридора: прием - от 40,95 до 41,20 грн/долл., продажа - от 41,25 до 41,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах очень широкого коридора: прием - от 45,40 до 46,70 грн/евро, продажа - от 46,90 до 47,90 грн/евро.

"Учитывая то, что ситуация на внешних рынках и геополитические риски только продолжают увеличиваться, владельцы обменников в эти выходные выставят очень широкий спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, чтобы минимизировать свои валютные риски, переложив их таким образом на самих покупателей и продавцов валюты", - отметил эксперт.

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По его словам, владельцы украинских обменников будут вынуждены часто менять свои ценники, чтобы самим "не влететь" с курсами покупки/продажи валюты, исходя из текущей сейчас ситуации.

"В такой ситуации в эти выходные на наличном рынке будут наблюдаться существенные разбросы котировок как по покупке, так и по уровню продажи и по доллару, и по евро. И этим будут пользоваться самые опытные граждане, периодически даже играя на существенных разницах курса приема и продажи обменников", - констатировал Козырев.

Курс доллара в Украине 14 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,92 грн за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 1,08 гривни.

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