Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 11 декабря, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,90 грн/долл., что на 5 копеек выше вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,84 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 12 копеек и составляет 44,33 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 11 декабря, составляет 98 140,46 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 090 228,36 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,20 до 42 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,20 до 41,95 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 43,20 до 44,80 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 43,30 до 44,70 грн/евро.

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