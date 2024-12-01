Аналитик напомнил о сезоне распродаж, который достиг своего апогея.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 1 декабря, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,70 грн/долл. и продажа от 41,75 до 42,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается стоимости евровалюты, то, по его прогнозу, курс евро будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,30 до 44,20 грн/евро и продажа - от 44,30 до 44,50 грн/евро.

"Спред между покупкой и продажей валюты на этих выходных в большинстве обменников составит от 20 до 30 копеек по доллару и от 20 до 50 копеек по евро. Причем, по евровалюте будет наблюдаться максимально большой разброс котировок", - отметил эксперт.

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Аналитик акцентировал, что сезон распродаж достигнет своего апогея, и владельцы обменников явно не упустят такой уникальный шанс заработать. По его словам, они продолжат ту же тактику выставления ценников покупки/продажи валюты: достаточно низкий уровень приема и как минимум среднерыночный курс продажи валюты в данном регионе.

"Сдерживать выросшие аппетиты владельцев обменников будет только фактор высокой конкуренции между сетями обменников, когда уж особо "жадничать" по курсу приема валюты финансисты не смогут. Иначе, граждане просто пойдут сдавать валюту к менее "прижимистому" конкуренту", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, как отметил в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в начале декабря ситуация на валютном рынке, как и в ноябре, прежде всего будет отталкиваться от стратегии регулятора по минимизации влияния инфляции на курсовые показатели.

По его прогнозу, основные показатели валютного рынка со 2 по 8 декабря будут следующими: коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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