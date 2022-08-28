В банке говорят, что поступить иначе не могли - так требует закон.

"ПриватБанк" без уведомления списал все средства с карты клиента, указав в транзакциях причину - "оплата товара".

Об этом возмущенный клиент пишет в отзыве на сайте "Минфин".

Позже выяснилось, что деньги были списаны в счет погашения коллекторской компании через частного уведомителя - без уведомления клиента, по нотариальной надписи.

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"Судебного решения не было и без него "ПриватБанк" по распоряжению списал мои средства с карты. Согласно статьи 1071 ГКУ принудительное списание средств со счетов плательщиков инициируют взыскатели на основании исполнительных документов, выданных судами.То есть в Инструкции четко указывается, что принудительное списание средств возможно на основании не любых исполнительных документов, а только выданных судами", - подчеркивает клиент.

В ответ представитель банка написал, что "Приват" в своей работе руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства и нормативно правовыми актами НБУ, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

"Если в банк поступает платежное требование от частного исполнителя - мы не можем отказать в списании средств с карточного счета", - заявили в "ПриватБанке".

Ранее сообщалось, что "ПриватБанк" временно частично не принимает крупные купюры. Ими можно расчитаться только в отделениях банка.