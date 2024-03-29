Продать доллар можно в среднем по курсу 39,05 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 29 марта, остался на прежнем уровне – 39,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки – до 39,42 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 7 копеек и составляет 42,93 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,22 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,37 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

В апреле на валютном рынке стоит ожидать едва ли не ежедневные изменения курсов (как в сторону роста, так и в сторону их уменьшения), но без угрозы для рынка, то есть изменения не будут выходить за пределы прогнозируемых коридоров, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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