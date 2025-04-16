Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 47,17 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 16 апреля, снизился на 10 копеек и составляет 41,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек - до 47,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,60 гривни, а евро - по курсу 46,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 16 апреля, подешевел на 22 копейки - до 47,17 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 16 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,61 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 42 копейки.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 40,89 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,75 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 46,70 грн/евро, а курс продажи - 46,40 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 16 апреля, составляет 83 660 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 448 200 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: