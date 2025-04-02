Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 2 апреля, подешевел на 7 копеек и составляет 41,48 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,88 гривни, а евро - по курсу 44,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на уровне предыдущего показателя - 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 2 апреля, подешевел на 20 копеек до 45,05 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 2 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., таким образом гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Относительно европейской валюты гривна также укрепила позиции. Официальный курс евро установлен на уровне 44,61 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 22 копейки.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,05 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,20 до 41,85 грн/долл.

Что касается котировок доллара на межбанке, то, как отметил аналитик, они будут находиться в пределах коридора от 41,30 до 41,80 грн/долл.

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