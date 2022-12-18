Курс евро сегодня составляет 41,90 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 39,75 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне ослаб на 5 копеек - до 41,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,25 грн/долл., евро - 40,90 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский прогнозирует, что курс доллара в Украине в ближайшее время, скорее всего, будет оставаться на прежнем уровне, серьезных изменений не предвидится, так как ситуация на валютном рынке сейчас чрезвычайно стабильна.

Консенсус-группа Focus Economics S.L.U пришла к выводу, что при самом пессимистическом прогнозе курс доллара в Украине может достичь отметки в 51 грн/долл. уже в следующем 2023 году.

По прогнозу специалистов, до конца 2023 года доллар будет на уровне 41,20 грн/долл, а в 2024 году - 40,40 грн/долл.

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