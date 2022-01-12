Курс гривни к евро установлен на уровне 31,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 13 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,71 грн/долл., то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,48 грн/евро, то есть гривня ослабла на 31 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,72/27,74 грн/долл., к евро - на уровне 31,50/31,52 грн/евро.

Курс на 12 января:

Национальный банк Украины на среду, 12 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозируют, что к концу января 2022 года доллар может торговаться в диапазоне 27,1–27,7 грн, евро – в диапазоне 30,9–31,5 грн.