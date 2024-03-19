Курс гривни к евро установлен на уровне 42,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 20 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,13 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 16 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта незначительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,46 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 1 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,15/39,17 грн/долл., евро – 42,50/42,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 19 марта, вырос на 20 копеек – до 39,20 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 19 марта, поднялся на 25 копеек и составляет 39,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

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