Курс евро установлен на уровне 41,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 16 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,86 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 2 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,48 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,89/37,95 грн/долл., евро – 41,46/41,52 грн/евро.

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Курс валют – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 января, подешевел на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,75 грн за евро.

В валютных обменниках сегодня доллар подешевел на 3 копейки – до 38,87 грн/долл. Евро же в свою очередь подешевел на 4 копейки, до 42,70 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 15 января, подешевел на 10 копеек – до 38,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,75 грн за евро.

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