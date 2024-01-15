Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 15 января, подешевел на 10 копеек – до 38,70 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,10 грн, евро – по курсу 41,75 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 42,19 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 января, подешевел на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,75 грн за евро.

Средний курс доллара в столичных валютных обменниках сегодня подешевел на 3 копейки – до 38,87 грн/долл. (продать доллар можно за 38,80 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 4 копейки, до 42,70 грн/евро (курс продажи – 42,55 грн/евро).

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