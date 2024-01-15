Продать доллар можно в среднем по курсу 38,20 грн, евро – 42,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 января, подешевел на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 3 копейки – до 38,87 грн/долл. (продать доллар можно за 38,80 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 4 копейки, до 42,70 грн/евро (курс продажи – 42,55 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на понедельник, 15 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,84 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с показателем предыдущего дня.

Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,39 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 35 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: