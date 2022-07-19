Курс гривни к евро сегодня составляет 37,65 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 12 копеек - до 37,38 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 5 копеек - до 37,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро - 36,70 грн за евро.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В конце июня первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова говорила, что пока рынок не может сбалансировать себя сам, в Украине будет не рыночное ценообразование на безналичном валютном рынке.

По ее словам, если в Украине будет увеличиваться экспорт, и будут расти поступления от международных партнеров, то это позволит вернуться к рыночным условиям курсообразования.

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