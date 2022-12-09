Цены в украинских обменниках могут поползти вверх, прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине до 11 декабря на наличном рынке будет удерживаться в диапазоне от 40-40,80 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, отметив, что в указанный период спрос на валюту в стране вырастет, поэтому в украинских обменниках цены могут частично поползти вверх.

По ее мнению, поддержку национальной валюты в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать операции по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах:

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"Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвлекает часть спроса с наличного рынка".

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 8 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 8 декабря курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек - до 40,20 грн/долл. Относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня - 41,80 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - до 39,70 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек - до 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.