Отмечается, что американская валюта находится под некоторым давлением.

Доллар продолжил падать в понедельник, 14 апреля. Это происходит на фоне опасения по поводу состояния экономики США, несмотря на оживление на фондовых рынках.

Издание Financial Times пишет, что доллар упал на 0,8% по отношению к корзине валют торговых партнеров США, усугубив свои потери после достижения трехлетнего минимума 11 апреля. Инвесторы стремятся сократить свою долю в крупнейшей экономике мира после американского удара пошлинами.

Отмечается, что трейдеры прогнозируют снижение процентных ставок в США на три четверти пункта в 2025 году, что несколько больше, чем до так называемого "дня освобождения" Трампа.

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"Доллар находится под некоторым давлением, очевидно, что беспокойство по поводу ... американских активов в целом сохраняются", - сказал Митул Котеха, глава макростратегии развивающихся рынков в Barclays.

Курс доллара в Украине - последние новости

НБУ установил 14 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. При этом пфициальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,92 гривни за один евро, то есть национальная валюта Украины снизилась сразу на 1,08.

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