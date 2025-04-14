Доллар продолжил падать в понедельник, 14 апреля. Это происходит на фоне опасения по поводу состояния экономики США, несмотря на оживление на фондовых рынках.
Издание Financial Times пишет, что доллар упал на 0,8% по отношению к корзине валют торговых партнеров США, усугубив свои потери после достижения трехлетнего минимума 11 апреля. Инвесторы стремятся сократить свою долю в крупнейшей экономике мира после американского удара пошлинами.
Отмечается, что трейдеры прогнозируют снижение процентных ставок в США на три четверти пункта в 2025 году, что несколько больше, чем до так называемого "дня освобождения" Трампа.
"Доллар находится под некоторым давлением, очевидно, что беспокойство по поводу ... американских активов в целом сохраняются", - сказал Митул Котеха, глава макростратегии развивающихся рынков в Barclays.
Курс доллара в Украине - последние новости
НБУ установил 14 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. При этом пфициальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,92 гривни за один евро, то есть национальная валюта Украины снизилась сразу на 1,08.