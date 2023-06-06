В обменниках изменился курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 6 июня, укрепился на 5 копеек - до 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни сегодня подорожал на 5 копеек. Всего он составляет 40,40 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,95 грн за долл., евро-39,80 грн за евро.

Что происходит с курсом

В марте 2023 года Dragon Capital изменил прогноз относительно экономики Украины. Прогноз был улучшен благодаря более быстрой, чем ожидалось, нормализации ситуации на рынке электроэнергии и увеличению ВВП в третьем квартале 2022 года.

Видео дня

5 июня 2023 года стало известно о том, что Dragon Capital снова изменил прогноз по инфляции и курсу доллара. Прогноз курса гривни на конец года улучшен до 39 грн/долл, по сравнению с предыдущим прогнозом 43 грн/долл.

Аналитики отмечают, что прогноз Dragon Capital построен на предположении, что действие зернового соглашения будет продолжено после 18-го июля, хотя отгрузка зерна будет происходить с задержками из-за препятствий, которые создает Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: