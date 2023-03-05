Курс гривни к евро сегодня составляет 41,30 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня - 39,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,50 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Напомним, аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине со 2 до 8 марта в банках будет находиться в пределах коридора от 38 до 39,80 грн/долл., а в обменниках - от 38,30 до 39,15 грн/долл.

А банкир Юрий Крохмаль выражал уверенность, что весной 2023 года курс доллара в Украине продолжит падение, гривня будет и дальше укрепляться. Он уверен, что укрепление гривни продолжится, пока продолжается посевная и происходит закупка всего для этого необходимого.