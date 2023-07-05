Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" 5 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро по гривне подешевел на 10 копеек – до 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 40,00 грн/евро.

Война в Украине и ситуация на валютном рынке

Курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 9 июля) будет находиться в пределах диапазона 36,8 - 37,4 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. По ее словам, усиление тревоги в обществе, скорее всего, будет сдерживать темпы этой коррекции и психологический уровень в 37 гривень.

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Золотько также напомнила, что на прошлой неделе на валютном рынке предпринимались попытки поднять стоимость доллара - это хотели сделать, воспользовавшись периодом выплат зарплат в надежде на существенное оживление спроса на иностранную валюту со стороны населения, но фактический спрос не был достаточно высоким, чтобы удержать тенденцию роста курса.

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