Напомним, в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень.

При сохранении негативных тенденций в 2023 году курс доллара может пересечь отметку в 60 грн/долл.

Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента Libertex Group Андрей Шевчишин, комментируя показатели в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики на следующий год, пишет "Апостроф".

Он отметил, что Украина будет испытывать серьезные проблемы на валютном рынке, если в ближайшее время не увеличится объем международной финансовой помощи.

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"Если мы будем идти тем путем, которым мы идем сейчас, а внешняя поддержка будет на тех же уровнях, то курс 50 грн/долл – это вполне реальный ориентир уже на конец этого года. При сохранении негативных тенденций курс (в 2023 году) может уйти до 60 гр/долл и даже выше", – отметил эксперт.

По словам Шевчишина, его прогноз пессимистичный, но и реалистичный. При этом он ни в коем случае не нацелен на провоцирование панических настроений, заверил эксперт.

Ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

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