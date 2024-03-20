Продать доллар можно в среднем по курсу 38,85 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 20 марта, вырос на 15 копеек – до 39,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,85 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 19 копеек – до 39,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,25 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 43,00 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 20 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,13 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,46 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 1 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

В "ПриватБанке" вчера, 19 марта, курс доллара к гривне поднялся на 25 копеек и составил 39,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера вырос на 20 копеек и составил 42,85 грн за евро.

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