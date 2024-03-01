Продать доллар можно в среднем по курсу 38,00 грн, евро – 41,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 1 марта, снизился на 11 копеек – до 38,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 41,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек – до 38,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 9 копеек и составляет 41,84 грн/евро (курс продажи – 41,69 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 4 по 10 марта курсовые колебания на наличном валютном рынке будут в пределах 38-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

По словам эксперта, пока отсутствуют факторы, которые могли бы радикально повлиять на рынок, спровоцировав "бешеный" рост или падение курсовых показателей. Банкир отметил, что на наличном рынке даже периодический рост спроса и соответствующая "коррекция" курсов продажи будет иметь ситуативный характер, что не сможет нарушить рынок.

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