Олег Пендзин отметил, что из-за инфляции валюта не самый надежный вариант.

Украинцы пристально следят за ситуацией на валютном рынке, пытаясь для себя определить, какую валюту лучше покупать, чтобы получить выгоду.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в эфире КИЕВ24 посоветовал все же обратить внимание на облигации внутреннего государственного займа. Он указал, что в этом случае украинцы получат чистый доход без налогов, а также поддержат свою страну.

"Если вы посчитаете, то окажется, что облигации внутреннего государственного долга, или военные облигации выгоднее для сохранения и приумножения капитала. То есть вы делаете две вещи, убиваете двух зайцев, и имеете хорошую комиссию, и помогаете Украине… Не просто комиссию, вы получаете хороший доход. Хороший доход и помогаете стране", - заявил Пендзин.

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Кроме того, он указал, что доходность ОВГЗ сейчас выше, чем у долларов в банке.

Аналитик Алексей Козырев считает, что, скорее всего, Национальный банк Украины будет вынужден плавно девальвировать гривню до заложенных в бюджете соотношений по отношению к доллару - 45 гривень на конец 2025 года.

При этом он отметил, что при сохранении текущих соотношений евро/доллар на внешних рынках курс евро в Украине может на конец года составлять около 46,35 - 48 гривень за евро.

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