Украинцы пристально следят за ситуацией на валютном рынке, пытаясь для себя определить, какую валюту лучше покупать, чтобы получить выгоду.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в эфире КИЕВ24 посоветовал все же обратить внимание на облигации внутреннего государственного займа. Он указал, что в этом случае украинцы получат чистый доход без налогов, а также поддержат свою страну.
"Если вы посчитаете, то окажется, что облигации внутреннего государственного долга, или военные облигации выгоднее для сохранения и приумножения капитала. То есть вы делаете две вещи, убиваете двух зайцев, и имеете хорошую комиссию, и помогаете Украине… Не просто комиссию, вы получаете хороший доход. Хороший доход и помогаете стране", - заявил Пендзин.
Кроме того, он указал, что доходность ОВГЗ сейчас выше, чем у долларов в банке.
Что будет с курсом доллара до конца 2025 года
Аналитик Алексей Козырев считает, что, скорее всего, Национальный банк Украины будет вынужден плавно девальвировать гривню до заложенных в бюджете соотношений по отношению к доллару - 45 гривень на конец 2025 года.
При этом он отметил, что при сохранении текущих соотношений евро/доллар на внешних рынках курс евро в Украине может на конец года составлять около 46,35 - 48 гривень за евро.