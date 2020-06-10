Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первый транш от МВФ и на какие цели направят средства

Ночью стало известно об одобрении программы для Украины Советом директоров МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал положительное решение Международного валютного фонда о выделении денег для Украины и рассказал, на какие цели направят средства.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Совет директоров МВФ одобрил программу Stand-by для Украины общим объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на полтора года. "Зеленый свет" от Международного валютного фонда подтверждает ответственность власти, в частности нашего правительства относительно выполнения своих обязательств перед международными партнерами, а также преданность системным изменениям в стране", - считает Шмыгаль.

Читайте такжеВсемирный банк озвучил прогноз по снижению ВВП Украины

По его словам, все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без него. "Это тот порядок дня, который наша страна определила для развития комфортного государства. И сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами", - отметил премьер.

"Первый транш в размере 2,1 млрд долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минфине заявили, что меморандум с МВФ не требует повышения пенсионного возраста.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram