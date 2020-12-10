Настроения на валютном рынке поднялись из-за новостей о приверженности кредиторов к Украине.

Доллар на межбанке на этой неделе снижается против гривны. В начале недели на рынок с покупкой валюты впервые более чем за месяц вышел Нацбанк, что удержало курс доллара от снижения. Сейчас доллар торгуется на уровне 28,09/28,10 гривни. К концу недели ожидается коррекция до уровня 28,15 гривни/доллар. Евро к гривне, вероятно, вернется за отметку 34,10 гривни.

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Об этом сообщает "Сегодня.uа" со ссылкой на аналитика RoboForex Андрея Гойлова.

Он пояснил, что "бурная" реакция рынков была вызвана новостью о выделении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 623,5 миллиона евро.

"Сам факт предоставления кредита на льготных условиях свидетельствует о доверии внешних инвесторов к Украине как надежного партнера",- уточнил Гойлов.

Кроме того, Минфин достаточно успешно продал 7 выпусков ОВГЗ, что позволило привлечь в бюджет 15,96 миллиарда гривен. А косвенным подтверждением доверия внешних инвесторов стал рост курса ВВП-варантов выше 100% от номинала.

"Это снимает опасения относительно выполнения бюджета на текущий год. Вероятно, рост доходности ОВГЗ вернет нерезидентов в этот инструмент. В таком случае можно будет ждать укрепления курса гривны к доллару и евро", - подчеркнул эксперт.

По его словам, теперь рынок будет ждать прогресса и в переговорах Украины с МВФ.

"Транши от фонда вряд ли успеют поступить до конца года, но согласовать дату приезда миссии в Киев вполне реально", - уверен аналитик.

Что этому предшествовало

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева сегодня, 10 декабря, укрепился на 5 копеек – до 28,25 гривни/доллар.

По отношению к евро украинская валюта укрепилась на 8 копеек – до 34,25 гривни/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,02 гривни за доллар, евро – 33,80 гривни.

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Автор: УНИАН