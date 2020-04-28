​​​​​​​Украинский экспорт в условиях коронакризиса: без поддержки стоит ждать проблем

Вот уже полтора месяца Украина, как и многие страны, мира пребывает на карантине. Для нас жесткие ограничения продлятся как минимум до 11 мая, а уже после этого правительство хочет поэтапно возвращать страну и украинцев к прежней жизни. Однако даже при благоприятном развитии борьбы с коронавирусом на это могут уйти многие месяцы. Об этом можно судить из дорожной карты выхода отечественной экономики из карантина.

Несколько месяцев карантинных ограничений негативно скажутся на экономических показателях Украины: они с высокой долей вероятности в 2020 году будут провальными. К примеру, ключевой кредитор, Международный валютный фонд, прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году почти на восемь процентов. И ведь ещё не вечер: мировая экономика только начинает осознавать разрушительное действие кризиса, который, по мнению экспертов, будет крупнейшим со времен Второй Мировой войны.

Создается впечатление, что наше правительство занято в первую очередь тушением короновирусного пожара и пока системно не думает, как смягчить начавшееся падение экономики и, в частности, той ее части, которая ориентирована на экспорт украинской продукции и приносит стране такую необходимую в кризисных условиях валютную выручку.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль вообще заявил, что Кабмин введением карантинных мер не включал стоп-кран для экономики, а «наши основные экспортно-ориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность».

«На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи», - сказал он.

Возможно, глава правительства действительно хочет верить в то, что говорит. Однако, статистические данные о работе внешней торговли страны за первый квартал говорят о том, что кризис уже пришел в наш дом.

«Экспорт (за первый квартал 2020 года) составил 12,25 млрд долларов. Импорт - 13,32 млрд долларов. По сравнению с первым кварталом прошлого года экспорт сократился лишь на 0,1 процента, а импорт – на 3,3 процента. Но! По сравнению с четвертым кварталом 2019 года экспорт в первом квартале сократился на 5,5 процента, а импорт - на 19,2 процента, - какая-то фантастическая цифра!», - заявил Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Вроде бы, по словам чиновников, ориентированные на внешние рынки отрасли загружены, но экспорт падает. А в апреле – первом полном месяце карантина и бушующего мирового кризиса - эти показатели, несомненно, будут ухудшаться.

Лихорадка на внешних рынках

Оценивая перспективы украинского экспорта, который продолжает ориентироваться на продажу, в основном, сырьевой продукции – аграрной и металлургической, надо учитывать не только мировой коронакризис.

Подлила масла в огонь и нефтяная война между путинской Россией и Саудовской Аравией, из-за которой до рекордных значений обвалились цены на черное золото. Падение цен на этот ресурс на большинстве рынков автоматически тянет снижение цен и на другие сырьевые товары.

Также надо учитывать, что часть украинской продукции идет в страны, живущие за счет нефтедолларов, потому не стоит ожидать от них увеличения спроса, скорее – наоборот.

Пока пандемия еще не закончилась, рано говорить, как именно пострадает мировая экономика, но объемы украинского экспорта точно будут сокращаться. О чем предупреждает исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

«Мы понимаем, что пандемия не будет длиться вечно, и рано или поздно экономические связи восстановятся. Однако, это будет длительный и непростой процесс, поэтому объемы экспорта однозначно пострадают», - сказала она агентству УНИАН.

Оценочную цифру падения экспорта попытался обозначить экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, по словам которого объем продаж украинских товаров на внешних рынках может в текущем году сократиться на 7,5-12,5 млрд долларов. Если взять во внимание, что по итогам 2019 года товарный экспорт Украины составил 50 миллиардов долларов (рост к 2018 году на 5,8 процента), то получаем в текущем году падение почти на четверть к уровню предыдущего года.

По словам Милованова, объемы украинского экспорта будут зависеть от того, какими товарами наша страна торгует, и насколько пострадала от коронавируса экономика стран покупателей нашей продукции.

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«Если мы торгуем продовольственными товарами, то, скорее всего, эффект не будет значительным, ведь смертность от коронавируса не настолько велика, а если торгуем промышленными товарами – вероятнее, будет более значительное снижение экспорта. К примеру, с Китаем мы торгуем, в первую очередь, аграрными товарами, спрос на которые формирует население, поэтому можно прогнозировать, что экспорт сильно не пострадает. С Польшей мы торгуем рудой, шлаком, черными металлами – это создает основания для неутешительного прогноза», - сказал он УНИАН.

К слову, на Италию и Испанию, больше всего пострадавшие в Европе от коронавируса, в 2019 году пришлось соответственно пять и три процента всего украинского товарного экспорта. В Китай, откуда болезнь и начала шествие по планете, в прошлом году экспортировали 7,2 процентов отечественных товаров.

Помощь может и будет, но позже

Во времена кризиса чрезвычайно важно, чтобы правительство разработало и начало внедрять эффективный план поддержки экспортеров, но пока, очевидно, наши чиновники не видят какой-то особой проблемы.

Если посмотреть на программу деятельности правительства Шмыгаля, переданную на утверждение в парламент, то поддержка экспорта обозначена, как долгосрочный приоритет «на период постпандемии».

Этому направлению уделили буквально две строчки, просто перечислив даже не цели, а пожелания. Это – «государственная поддержка украинского экспортера для расширения присутствия украинской продукции на зарубежных рынках» и «введение экспортного кредитования, реализация «промышленного безвиза» и активное продвижение украинских товаров».

Авторы документа не указали, за счет чего будут проводить кредитование или господдержку. А «лишних» денег в госбюджете в ближайший год точно не будет.

По словам Торгпреда Украины Тараса Качки, правительство сейчас все же старается оказать посильную помощь экспортерам, но она пока носит информативный характер.

Минэкономразвития и Офис по продвижению экспорта запустили онлайн-платформу, где рассказывают бизнесу, как работать в условиях карантина. Также начали работать бесплатные онлайн-сервисы и образовательные семинары для экспортно-ориентированных предприятий. В этом году еще хотят запустить экспортный веб-портал для информационной поддержки украинских экспортеров и развития бизнес-среды в целом.

«Этот веб-портал будет освещать данные по принципу «единого окна» и включать информацию о внешних рынках с условиями и процедурами доступа к ним товаров и услуг, инструменты для поиска партнеров, развития компетенций, бизнес возможностей, что активизирует развитие украинского бизнеса за рубежом», - сообщил Качка в комментарии УНИАН.

По его словам, также ведется работа по завершению запуска национального Экспортно-кредитного агентства. Сейчас этот процесс на финальном этапе: нужно создать наблюдательный совет Агентства, после чего Кабмин сможет перевести его деятельность в автономный режим.

Ставка на аграрный экспорт

Единственная конкретика, звучащая от правительства по поводу поддержки экспортеров, касается в основном национальных производителей аграрной продукции.

Такое впечатление, что в Кабмине приняли за призыв к действию заявления директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, что из-за коронавируса мир может столкнуться с голодом «библейского масштаба». И решили, что можно не только накормить весь мир украинским зерном, но и поправить состояние дел в отечественной экономике. Убить двух зайцев одним выстрелом.

«Мы, как крупные сельскохозяйственные экспортеры, очень внимательно относимся к двум вещам: чтобы наши предприятия, фермеры, переработчики смогли продолжить экспортировать продукцию. В то же время, сохраняя стабильность ценовой динамики на ключевые продукты, которые потребляет население», - заявил на одном из брифингов министр развития экономики Игорь Петрашко, который многие годы работал менеджером в аграрном холдинге Укрлендфарминг.

В этой риторике просматривается некая преемственность в Министерстве экономразвития. Так, в феврале этого года, когда коронавирус еще не парализовал нашу страну, бывший тогда министром Тимофей Милованов представил видение того, как в ближайшие годы правительство планирует поддерживать развитие ключевых отраслей экономики.

Так вот, в 2021-2023 годы на поддержку экспорта планировалось направить 12,4 млрд грн, из которых 6 млрд грн - на компенсацию кредитов экспортерам, 6 млрд грн - в уставный капитал Экспортно-кредитного агентства и всего 410 млн грн - на поддержку и продвижение экспорта. Для сравнения: на поддержку агросектора хотели направить в ближайшие три года 45,5 млрд грн.

Понятно, что из-за COVID-19 эти планы останутся на бумаге, но некое стремление чиновников превратить Украину в «великую аграрную державу» просматривается.

Но даже тут нас поджидает неприятность. По прогнозам Минэкономразвития, в 2020 году в Украине урожай зерновых ожидается на 20 процентов меньше, чем в прошлом рекордном году.

«По скорректированным прогнозам, в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур», – отметили в министерстве.

Вряд ли ситуация по другим направлениям АПК будет лучше, так что Кабмину наконец нужно всерьез стоит задуматься, как поддержать своих экспортеров, причем не только аграрных.

Пока реальную помощь национальным экспортерам оказывает гривна, которая за последние два месяца из-за кризиса девальвировала более чем на десять процентов. Однако, надежды на один лишь этот фактор могут не сработать.

А пока наше правительство думает, Финляндия уже выслала первый чартерный рейс за украинскими работниками для сезонных работ. Следующая на очереди – Польша, в которой бизнесмены готовы оплачивать перевозку наших соотечественников самолетами, чтобы собрать и сохранить свой урожай.

Борясь лишь с коронавирусом, нужно понимать, что в кризисное время борьба за самый ценный ресурс – людей – на мировом рынке только усилится. И без кардинальных действий властей по поддержке национальной экономики выезд украинцев за границу остановить не удастся.

Дмитрий Шварц