Украинский экспорт в условиях коронакризиса может столкнуться с проблемами / фото Depositphotos

​​​​​​​Украинский экспорт в условиях коронакризиса: без поддержки стоит ждать проблем

Дмитрий Шварц
14:04, 28 апреля 2020
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Правительство пока никак не может сформулировать четкую стратегию, как в условиях разразившегося мирового кризиса поддержать ту часть национальной экономики, которая ориентирована на экспорт и приносит в страну валюту. Надежды на продажу на внешних рынках одной лишь аграрной продукции едва ли поддержат гривню. Без слаженных эффективных мер выход экономики из карантина будет болезненным.

Украинский экспорт в условиях коронакризиса может столкнуться с проблемами / фото Depositphotos

Вот уже полтора месяца Украина, как и многие страны, мира пребывает на карантине. Для нас жесткие ограничения продлятся как минимум до 11 мая, а уже после этого правительство хочет поэтапно возвращать страну и украинцев к прежней жизни. Однако даже при благоприятном развитии борьбы с коронавирусом на это могут уйти многие месяцы. Об этом можно судить из дорожной карты выхода отечественной экономики из карантина.

Несколько месяцев карантинных ограничений негативно скажутся на экономических показателях Украины: они с высокой долей вероятности в 2020 году будут провальными. К примеру, ключевой кредитор, Международный валютный фонд, прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году почти на восемь процентов. И ведь ещё не вечер: мировая экономика только начинает осознавать разрушительное действие кризиса, который, по мнению экспертов, будет крупнейшим со времен Второй Мировой войны.

Создается впечатление, что наше правительство занято в первую очередь тушением короновирусного пожара и пока системно не думает, как смягчить начавшееся падение экономики и, в частности, той ее части, которая ориентирована на экспорт украинской продукции и приносит стране такую необходимую в кризисных условиях валютную выручку.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль вообще заявил, что Кабмин введением карантинных мер не включал стоп-кран для экономики, а «наши основные экспортно-ориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность».

«На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи», - сказал он.

Возможно, глава правительства действительно хочет верить в то, что говорит. Однако, статистические данные о работе внешней торговли страны за первый квартал говорят о том, что кризис уже пришел в наш дом.

«Экспорт (за первый квартал 2020 года) составил 12,25 млрд долларов. Импорт - 13,32 млрд долларов. По сравнению с первым кварталом прошлого года экспорт сократился лишь на 0,1 процента, а импорт – на 3,3 процента. Но! По сравнению с четвертым кварталом 2019 года экспорт в первом квартале сократился на 5,5 процента, а импорт - на 19,2 процента, - какая-то фантастическая цифра!», - заявил Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Вроде бы, по словам чиновников, ориентированные на внешние рынки отрасли загружены, но экспорт падает. А в апреле – первом полном месяце карантина и бушующего мирового кризиса - эти показатели, несомненно, будут ухудшаться.

Лихорадка на внешних рынках

Оценивая перспективы украинского экспорта, который продолжает ориентироваться на продажу, в основном, сырьевой продукции – аграрной и металлургической, надо учитывать не только мировой коронакризис.

Подлила масла в огонь и нефтяная война между путинской Россией и Саудовской Аравией, из-за которой до рекордных значений обвалились цены на черное золото. Падение цен на этот ресурс на большинстве рынков автоматически тянет снижение цен и на другие сырьевые товары.

Также надо учитывать, что часть украинской продукции идет в страны, живущие за счет нефтедолларов, потому не стоит ожидать от них увеличения спроса, скорее – наоборот.

Объемы украинского экспорта точно будут сокращаться / фото Depositphotos

Пока пандемия еще не закончилась, рано говорить, как именно пострадает мировая экономика, но объемы украинского экспорта точно будут сокращаться. О чем предупреждает исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

«Мы понимаем, что пандемия не будет длиться вечно, и рано или поздно экономические связи восстановятся. Однако, это будет длительный и непростой процесс, поэтому объемы экспорта однозначно пострадают», - сказала она агентству УНИАН.

Оценочную цифру падения экспорта попытался обозначить экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, по словам которого объем продаж украинских товаров на внешних рынках может в текущем году сократиться на 7,5-12,5 млрд долларов. Если взять во внимание, что по итогам 2019 года товарный экспорт Украины составил 50 миллиардов долларов (рост к 2018 году на 5,8 процента), то получаем в текущем году падение почти на четверть к уровню предыдущего года.

По словам Милованова, объемы украинского экспорта будут зависеть от того, какими товарами наша страна торгует, и насколько пострадала от коронавируса экономика стран покупателей нашей продукции.

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«Если мы торгуем продовольственными товарами, то, скорее всего, эффект не будет значительным, ведь смертность от коронавируса не настолько велика, а если торгуем промышленными товарами – вероятнее, будет более значительное снижение экспорта. К примеру, с Китаем мы торгуем, в первую очередь, аграрными товарами, спрос на которые формирует население, поэтому можно прогнозировать, что экспорт сильно не пострадает. С Польшей мы торгуем рудой, шлаком, черными металлами – это создает основания для неутешительного прогноза», - сказал он УНИАН.

К слову, на Италию и Испанию, больше всего пострадавшие в Европе от коронавируса, в 2019 году пришлось соответственно пять и три процента всего украинского товарного экспорта. В Китай, откуда болезнь и начала шествие по планете, в прошлом году экспортировали 7,2 процентов отечественных товаров.

Помощь может и будет, но позже

Во времена кризиса чрезвычайно важно, чтобы правительство разработало и начало внедрять эффективный план поддержки экспортеров, но пока, очевидно, наши чиновники не видят какой-то особой проблемы.

Если посмотреть на программу деятельности правительства Шмыгаля, переданную на утверждение в парламент, то поддержка экспорта обозначена, как долгосрочный приоритет «на период постпандемии».

фото УНИАН

Этому направлению уделили буквально две строчки, просто перечислив даже не цели, а пожелания. Это – «государственная поддержка украинского экспортера для расширения присутствия украинской продукции на зарубежных рынках» и «введение экспортного кредитования, реализация «промышленного безвиза» и активное продвижение украинских товаров».

Авторы документа не указали, за счет чего будут проводить кредитование или господдержку. А «лишних» денег в госбюджете в ближайший год точно не будет.

По словам Торгпреда Украины Тараса Качки, правительство сейчас все же старается оказать посильную помощь экспортерам, но она пока носит информативный характер.

Минэкономразвития и Офис по продвижению экспорта запустили онлайн-платформу, где рассказывают бизнесу, как работать в условиях карантина. Также начали работать бесплатные онлайн-сервисы и образовательные семинары для экспортно-ориентированных предприятий. В этом году еще хотят запустить экспортный веб-портал для информационной поддержки украинских экспортеров и развития бизнес-среды в целом.

Иллюстрация REUTERS

«Этот веб-портал будет освещать данные по принципу «единого окна» и включать информацию о внешних рынках с условиями и процедурами доступа к ним товаров и услуг, инструменты для поиска партнеров, развития компетенций, бизнес возможностей, что активизирует развитие украинского бизнеса за рубежом», - сообщил Качка в комментарии УНИАН.

По его словам, также ведется работа по завершению запуска национального Экспортно-кредитного агентства. Сейчас этот процесс на финальном этапе: нужно создать наблюдательный совет Агентства, после чего Кабмин сможет перевести его деятельность в автономный режим.

Ставка на аграрный экспорт

Единственная конкретика, звучащая от правительства по поводу поддержки экспортеров, касается в основном национальных производителей аграрной продукции.

Такое впечатление, что в Кабмине приняли за призыв к действию заявления директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, что из-за коронавируса мир может столкнуться с голодом «библейского масштаба». И решили, что можно не только накормить весь мир украинским зерном, но и поправить состояние дел в отечественной экономике. Убить двух зайцев одним выстрелом.

«Мы, как крупные сельскохозяйственные экспортеры, очень внимательно относимся к двум вещам: чтобы наши предприятия, фермеры, переработчики смогли продолжить экспортировать продукцию. В то же время, сохраняя стабильность ценовой динамики на ключевые продукты, которые потребляет население», - заявил на одном из брифингов министр развития экономики Игорь Петрашко, который многие годы работал менеджером в аграрном холдинге Укрлендфарминг.

Правительство делает ставку на экспорт аграрной продукции / фото Depositphotos

В этой риторике просматривается некая преемственность в Министерстве экономразвития. Так, в феврале этого года, когда коронавирус еще не парализовал нашу страну, бывший тогда министром Тимофей Милованов представил видение того, как в ближайшие годы правительство планирует поддерживать развитие ключевых отраслей экономики.

Так вот, в 2021-2023 годы на поддержку экспорта планировалось направить 12,4 млрд грн, из которых 6 млрд грн - на компенсацию кредитов экспортерам, 6 млрд грн - в уставный капитал Экспортно-кредитного агентства и всего 410 млн грн - на поддержку и продвижение экспорта. Для сравнения: на поддержку агросектора хотели направить в ближайшие три года 45,5 млрд грн.

Понятно, что из-за COVID-19 эти планы останутся на бумаге, но некое стремление чиновников превратить Украину в «великую аграрную державу» просматривается.

Но даже тут нас поджидает неприятность. По прогнозам Минэкономразвития, в 2020 году в Украине урожай зерновых ожидается на 20 процентов меньше, чем в прошлом рекордном году.

«По скорректированным прогнозам, в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур», – отметили в министерстве.

Вряд ли ситуация по другим направлениям АПК будет лучше, так что Кабмину наконец нужно всерьез стоит задуматься, как поддержать своих экспортеров, причем не только аграрных.

Иллюстрация / REUTERS

Пока реальную помощь национальным экспортерам оказывает гривна, которая за последние два месяца из-за кризиса девальвировала более чем на десять процентов. Однако, надежды на один лишь этот фактор могут не сработать.

А пока наше правительство думает, Финляндия уже выслала первый чартерный рейс за украинскими работниками для сезонных работ. Следующая на очереди – Польша, в которой бизнесмены готовы оплачивать перевозку наших соотечественников самолетами, чтобы собрать и сохранить свой урожай.

Борясь лишь с коронавирусом, нужно понимать, что в кризисное время борьба за самый ценный ресурс – людей – на мировом рынке только усилится. И без кардинальных действий властей по поддержке национальной экономики выезд украинцев за границу остановить не удастся.

Дмитрий Шварц

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Теги: #экономика#экспорт#коронавирус