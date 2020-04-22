Цена нефти ниже нуля. Будут ли "доплачивать" на заправках

Беспрецедентное событие произошло на ранке топлива 20 апреля. Цена американской нефти марки WTI упала до отрицательного значения - «минус» 37,63 доллара за баррель. Исторический антирекорд, по данным Dow Jones, установлен первые с 1983 года – с момента начала фиксирования данных стоимости WTI. За покупку фьючерса продавцу пришлось доплатить. Такого еще не бывало.

На следующий день, 21 апреля, стоимость WTI пошла вверх, сменив отрицательную траекторию. Паника на рынке улеглась, хотя нервозность остается. И это понятно. Цена нефти падает с начала года и такая тенденция сохраняется. Всему виной кризис глобальной экономики, вызванный пандемией коронавируса, вернее, карантинными мерами: самолеты не летают, автомобили почти не ездят, многие предприятия закрыты, междугороднее сообщение заблокировано, как и работа общественного транспорта. И так по всему миру. Как результат – предложение на рынке нефти преобладает над спросом. Кроме того, хранить черное золото уже практически негде. Все хранилища заполнены или близки к этому. Так, по данным Управления энергетической информации США (EIA), еще на 10 апреля хранилища в крупнейшем нефтяном хабе США - в Кушинге - были заполнены на 72%.

Эксперты считают, что принятое ОПЕК+ решение снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с 1 мая, вряд ли кардинально изменит ситуацию. Поэтому стоимость топлива еще долго будет держаться на минимальных отметках.

А раз так, то вполне логичен вопрос: что происходит на рынке топлива и как это что-то отразится на стелах украинских АЗС. Не будут ли украинцам «доплачивать» за заполнение бака авто?

Отрицательная цена нефти vs бесплатный бензин

Специалист Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что отрицательная стоимость нефти отражает не реальные сделки по покупке и продаже нефти, а именно ситуацию на бирже с одним конкретным контрактом, привязанным к поставке в мае.

«Если посмотреть на фьючерсы на июнь, то там ничего трагичного не произошло. Поэтому пострадали только спекулянты, которые торговали конкретным инструментом… Значит ли это, что в целом на рынке нефти все хорошо для производителей? Нет, там все плохо. Спрос упал, хранилища заполнены, заполнены даже все танкеры, которые смогли найти, а снижение добычи еще и не началось… Надолго ли такая ситуация? Не факт. Скорее всего, точно нет. Как только карантин закончится, мировая экономика начнет быстро восстанавливаться. А с ней начнет восстанавливаться и спрос на нефть. Самолеты снова станут летать. Машины снова поедут. Это кардинально отличает ситуацию от конца 80-х», - написал Фурса в Facebook.

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев также уверяет, что произошедшее не имеет отношения к рынку реальной нефти. Состоялись спекуляции, связанные с одним из фьючерсов на американскую нефть, причем майским фьючерсом, оборот которого заканчивался в 0 часов 21 апреля.

«Финансовые спекулянты, на руках у которых был этот фьючерс, не хотели выполнять поставки реальной нефти, если бы он не был куплен. Спекулянты не торгуют нефтью, они торгуют финансовыми обязательствами. Поэтому пытались найти хоть какого-то покупателя. И они его нашли, но паника на данной электронной площадке уже разразилась. Транснациональный фонд выкупил этот майский фьючерс, но при условии доплаты, что и вынуждены были сделать спекулянты. Это – замечательная операция для фонда, но одновременно огромные убытки для спекулянтов. И это не имеет никакого отношения к цене реальной нефти. Стоимость черного золота определяется по усредненной за месяц котировке. Причем это базовая цена для реальной нефти. Поэтому данные колебания особого влияния на цены, в том числе на украинских АЗС, точно не окажут. Для нас играет главную роль стоимость нефтепродуктов, которая будет сформирована на границе в ближайшее время», - отметил эксперт.

По его словам, цена на нефть падает, но не потому, что снизилась какая-то котировка, а потому, что на биржах идет большая игра на снижение. На этом сейчас зарабатывают различные фонды. И это будет продолжаться, минимум, до конца года. Если, конечно, не случится какого-нибудь форс-мажора.

«К сожалению, все финансовые спекуляции и нынешние котировки, через формулы усреднения, переносятся на стоимость реального товара. Как результат – нефть дешевеет, а, значит, и нефтепродукты. Если посмотреть по динамике, то в отношении украинского рынка нефтепродукты в крупном опте за последний месяц подешевели почти на треть. И благодаря тому, что курс нацвалюты более-менее стабильный, это снижение отображается на отечественных заправках. Мы могли бы увидеть и еще большее снижение, если заправляли бы свои авто регулярно, как в прошлом. Но, увы, мы переживаем режим самоизоляции. В данный момент снижением цен на АЗС пользуются, в основном, аграрии, которые сейчас заняты полевыми работами», - подчеркнул эксперт.

Он считает, что тенденция снижения цен на отечественных АЗС продолжится, так как сейчас для трейдеров очень важно сохранить немногочисленного потребителя.

«Просто сидеть и ждать, когда «завоюют» рынок возникшие сейчас, как грибы после дождя, подзаборные АЗС, нельзя. Их вроде бы «поборол» бывший премьер Гончарук, но, как выяснилось, это не так. Сейчас эти «нелегальные» ребята оживились, особенно за городом. Ведь проверок, как таковых, на сегодня нет. Органа рыночного надзора и контроля тоже до сих пор нет. Госинспекция объявила тендер аж на несколько десятков проверок по всей Украине, хотя количество АЗС только на бумаге - 6,5 тысячи. А трейдерам, чтобы удержаться на рынке, необходимо привлечь как можно больше потребителей и предложить им как можно больше топлива по как можно низкой цене. Поэтому цены падают и будут падать в сетях», - говорит Рябцев.

Он уверен, что как только будут сняты карантинные ограничения, реальный сектор экономики заработает по-прежнему, возможно, даже с удвоенной энергией.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн оценивает снижение цен на нефть для Украины как очень позитивную тенденцию.

«Мы импортируем около 80% светлых нефтепродуктов и нефти, и это крупнейшая статья наших валютных расходов. Поэтому, чем ниже цена на энергоносители, тем меньше валюты уйдет из страны. Снижение цен на топливо весьма своевременно, учитывая экономические проблемы, усугубленные карантином. Падение цен на нефтепродукты на украинских АЗС в валютном эквиваленте с начала года составило более 25%. За последний месяц розничные цены на бензин, дизтопливо и автогаз снизились на 10%, или на 2,50 грн/л. На сегодня созданы предпосылки для дальнейшего снижения стоимости еще на 10% до конца апреля», - подчеркнул эксперт.

Что касается умеренных темпов снижения розничных цен, то, по его словам, это обусловлено значительными запасами нефтепродуктов, а также падением продаж в связи с карантином. По данным опроса операторов рынка, сокращение реализации составило от 20 до 40%. При этом затраты на содержание станций растут: появилась необходимость в многократной дезинфекции, приобретении средств защиты для персонала и клиентов, из-за остановки общественного транспорта компании вынуждены доставлять сотрудников на корпоративном транспорте на рабочее место и обратно домой… «Рост затрат тормозит снижение цен, но не может остановить этот процесс», - подытожил Куюн.

Таким образом, несмотря на падение цен на нефть до отрицательного показателя, ждать доплат за наполнение бака авто не стоит. Но и причины для печали отсутствуют – оснований для подорожания нефти нет и, скорее всего, в ближайшие месяцы не будет.

Нана Черная