Банковская система выстояла в коронакризис и берет курс онлайн

Ушедший в историю 2020 год из-за пандемии коронавируса и последовавшего экономического кризиса стал испытанием на прочность для украинских банков. Система сделала правильные выводы из предыдущих кризисов и выдержала удар, а банки взяли курс на углубление цифровизации и развитие онлайн-сервисов.

Разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса и введенный карантин вызвали глубокий экономический кризис, который изменил повседневную жизнь украинцев и нанес удар по многим отраслям национальной экономики. Многие бизнесы были вынуждены закрываться и терпеть убытки, а также с неимоверной скоростью перестраивать классический офисный режим в новый онлайн-формат, который по завершению трудного года стал уже обыденным и привычным.

Банковский сектор стал одной из тех сфер, которая не остановила работу во время жесткого карантина, однако банки ощутили на себе падение платежеспособности граждан и проблемы бизнеса: чистая прибыль украинских банков, по данным НБУ, за 10 месяцев 2020 года снизилась почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив без малого 40 млрд гривень.

При этом доходы банков выросли всего на 4 процента, в то время как расходы увеличились на 14 процентов.

Завершившийся год запомнился и громкими кадровыми перестановками, которые влияли на развитие украинской банковской системы. Летом, в самый разгар пандемии глава Нацбанка Яков Смолий пожаловался на «политическое давление» и неожиданно подал в отставку. Инициатор смены главы НБУ президент Владимир Зеленский предложил назначить новым главой регулятора главу правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, и парламент оперативно поддержал это назначение.

«Я сделаю все, что от меня зависит, для повышения влияния центробанка в сфере поддержки национальной экономики Украины и повышения качества жизни украинцев», - пообещал новоиспеченный глава НБУ.

Не смотря на острый экономический кризис (во втором квартале ВВП Украины сократился на 11,4 процента) и смену первого банкира страны, дестабилизации банковской системы и массовому банкротству украинских банков, как это часто бывало в нашей новейшей истории, удалось избежать.

Борьба с кризисом

Весной, когда Кабмин ввел жесткий карантин, Национальный банк принял целый ряд антикризисных решений для поддержки банковской системы и экономики в целом.

Во-первых, Нацбанк расширил возможности банков для получения кредитов рефинансирования. Существенное снижение учетной ставки, чему способствовало падение инфляции, сделало рефинансирования более доступным для банков. Благодаря чему удалось обеспечить высокую ликвидность банковского сектора.

Во-вторых, центробанк временно ослабил требования к оценке кредитного риска и объявил кредитные каникулы для населения для того, чтобы отдельные отрасли экономики не остановились, а потерявшие доходы гражданев большинстве избежали проблем с обслуживанием собственных кредитов.

В-третьих, центробанк на период карантина отложил введение дополнительных регуляторных требований, в том числе выездные проверки банков и многое другое.

«Мероприятий было так много, что недавно мы между собой шутили: нужно было оставить что-то для следующего локдауна. Большинство из этих мероприятий продолжают действовать и сегодня, а действие некоторых мы продолжили», - отмечает первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Переживаемый Украиной экономический кризис впервые не сопровождался кризисом национальной банковской системы, однако банки вынуждены были пойти на дополнительные расходы, особенно на первых этапах карантина, чтобы обеспечить как онлайн-работу, так и работу своих отделений с точки зрения безопасности.

Снижение прибыльности – меньшее из зол

По прогнозам Нацбанка, сектор закончит 2020 год с прибылью, хотя она будет существенно меньше, чем в 2019 году.

По итогам десяти месяцев прошлого года прибыль сектора составила 39,8 млрд гривень, что на 23 процента меньше, чем за десять месяцев 2019 года.

«Главным фактором снижения прибыли является формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки. Полную картину проблем в банковской системе Национальный банк получит в 2021 году, когда проанализирует качество проведенных реструктуризаций в рамках ежегодной оценки устойчивости банков. Сейчас ухудшение качества обслуживания кредитов остается основным банковским вызовом-2021 года», - отметили в НБУ.

Вместе с тем, влияние пандемии на экономические результаты украинских банков было критичным. Однако именно для банковского сектора коронакризис стал толчком для дальнейшего инновационного развития.

Многие банки и ранее направляли значительные усилия на цифровизацию своей деятельности, а пандемия с карантинными ограничениями лишь ускорили этот процесс.

Изменение предпочтения потребителей

Поведенческие модели потребителей финансовых услуг существенно изменились из-за коронакризиса и необходимости сохранения социальной дистанции между людьми, и это влияет как на банки, так и на конкуренцию между ними.

Многие банковские клиенты, которые ранее привычно посещали отделения финансовых организаций и преимущественно игнорировали новые технические возможности, теперь были вынуждены перейти в онлайн.

«Клиентам сегодня уже мало тех сервисов и той функциональности, которые предлагает им их банковское приложение. Они уже ждут чего-то нового. И мы будем фокусироваться на том, чтобы реализовать эти ожидания», – отметила заместитель председателя правления «Укргазбанка» Тамара Савощенко.

Переживаемый экономикой и обществом кризис задал вектор динамичных изменений в технологиях и усилил прогресс в банковском секторе.

По мнению банкиров, цифровизация этого бизнеса не прекратится даже после отмены локдаунов, карантинов и требований социального дистанцирования, поскольку у клиентов увеличилась востребованность проникновения онлайн-решений банков.

«Новые возможности дает удаленная идентификация и верификация. А интеграция с платформой «Дія» вообще дает сумасшедшие возможности, поскольку мы в онлайн-режиме можем получать больший объем информации. В частности, идентифицировать клиентов с помощью цифрового паспорта. Благодаря этому мы уже можем делать потенциальным клиентам более сфокусированные на них предложения», – отметил председатель правления «Идея Банка» Михаил Власенко.

Банки подготовили новые продукты для клиентов

Украинцев на самом деле не столько интересует банк, в котором он получит финансовую услугу, а непосредственно финальный «продукт». И в решении выбора ключевыми факторами являются цены, скорость и затраты времени.

Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов считает, что в тот момент, когда банки в 2021 году начнут массово запускать дистанционную регистрацию, клиенты будут искать оптимальные для себя условия в разных банках, чтобы иметь возможность купить необходимый товар или услугу. Из-за этого банки изменят саму философию обслуживания в финансовом секторе.

«И мы хотим в 2021 году запустить и принятие решения по ипотеке онлайн, и кредитование онлайн покупки транспортных средств. Мы создадим продукты для малого и среднего бизнеса также в онлайне. Удобство и простота – это главные конкурентные преимущества банков сейчас», – отметил Мамедов.

Безусловно, Национальный банк совместно с коммерческими банками также продолжит вести поиск новых современных онлайн-решений, которые направленны на то, чтобы сделать банковские услуги доступными и удобными для каждого.

Планы на 2021 год

Национальный банк планирует сфокусироваться в начавшемся 2021 году на продолжении помощи банковскому сектору и национальной экономике в условиях пандемии, а также мерах, позволяющих сделать сектор более устойчивым, готовым противостоять кризису.

Глава НБУ Кирилл Шевченко анонсировал несколько новаций, которые будут способствовать восстановлению кредитования.

«В начале декабря мы расширили возможности для кредитования органов местного самоуправления: пересмотрели отдельные требования к оценке финансового состояния должников – муниципалитетов. Также планируем расширить перечень клиентов, которых можно будет оценивать на групповой основе. Предлагаем, чтобы кредиты размером менее 0,1 процента основного капитала банка оценивались по упрощенной процедуре», – отметил Шевченко.

В Нацбанке хотят усовершенствовать оценку кредитного риска инвестиционных проектов путем введения трех разных подходов к специализированному кредитованию: проектное, объектное финансирование и финансирование недвижимости, которое генерирует доход, что должно позволить обеспечить более чувствительную оценку кредитного риска в зависимости от вида специализированного кредитования.

В центробанке также анонсировали изменения на ипотечном рынке, чтобы стимулировать его развитие. Для ипотечных кредитов позволят учитывать доходы членов семьи должника – физического лица при оценке финансового состояния, а также могут отменить требования для банков касательно осмотра жилищной ипотеки в случае ее страхования.

Очевидно, что пандемия стала мощным катализатором развития онлайн-сервисов в национальной банковской системе. Украинцы стали меньше посещать отделения, зато существенно возросло количество пользователей цифровых услуг.

Диджитализация банковских сервисов в 2021 году будет продолжаться. Будущее в этом направлении - за расширением использования искусственного интеллекта, а также за превращением бизнес-моделей банков в цифровые экосистемы.

Богдан Слуцкий

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