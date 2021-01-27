Законопроект приводит в норму взыскание любыми субъектами в досудебном порядке задолженностей по кредитам, а также вводит ряд правил этического поведения для коллекторов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на упорядочение деятельности коллекторов по просроченным кредитам.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности" (№4241) проголосовали 355 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила глава подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, законопроект приводит в норму взыскание любыми субъектами в досудебном порядке задолженностей по кредитам, а также вводит ряд правил этического поведения для тех, кто взимает задолженность.

"Например, запрещается использование техник агрессивного дозвона, устанавливаются временные ограничения для контакта взыскателя с должником", - сказала она.

По её словам, законопроект предлагает установить систему государственного контроля за соблюдением этических правил поведения коллекторов. Профильному регулятору - Национальному банку Украины - предлагается предоставить контрольные полномочия, чтобы он имел право допускать на рынок коллекторов или наоборот исключать их из перечня тех, кто имеет право на работу.

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Также предлагается установить штрафы для тех компаний, которые будут привлекать коллекторов, исключенных из официального реестра.

Защита прав украинцев в сфере финансовых услуг

Верховная Рада в сентябре прошлого года приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывающий банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Также закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений относительно рекламы финансовых услуг.

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Автор: Дмитрий Шварц